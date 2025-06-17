Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Atatürk Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilere yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve bulaşıcı hastalıklar konusunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında öğrencilere, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha sık görülen kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı hakkında bilgi verilerek, kenelerden korunma yöntemleri, hastalıkların bulaşma yolları, belirtileri ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar konusunda da genel bilgilendirmeler yapılarak, hijyenin önemi vurgulandı.

Sağlık ekipleri, öğrencilere dağıttıkları bilgilendirici materyaller eşliğinde soruları yanıtladı ve farkındalığın artırılması amacıyla uygulamalı anlatımlarda bulundu.