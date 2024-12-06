Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerinde “Girişimcilik Eğitimleri” verildi

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla; esnaf ve sanatkâr olma potansiyeli bulunan, iş hayatına atılmayı planlayan, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören ve girişimci adayı olarak görülen 12’ inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak kamusal destekler, kredi ve teşvik mekanizması, vergi ve sosyal güvenlik, iş yeri açılış süreçleri ve mesleğe ilişkin diğer bilgilerin yer aldığı kılavuzlar hazırlandı. Bu kapsamda kılavuzlarda yer alan bilgilerin derlenip usta adayı olan kalfalara anlatılması ve ilgili girişimci adayların ticaret hayatına daha donanımlı ve farkındalıkları yüksek bir şekilde hazırlanmaları amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bin 562 öğrenciye eğitim

Protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, 6’sı mesleki eğitim merkezi, 38’i mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere mesleki eğitim veren 44 ortaöğretim kurumunun 12. sınıflarında eğitim-öğretim gören bin 562 öğrenciye interaktif bir şekilde “Girişimcilik Eğitimleri” verildiğini belirten Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, “Eğitimlerimizde Ticaret Bakanlığımız tarafından derlenerek hazırlanan ‘Esnaf ve Sanatkâr Olma Aşamaları’, ‘Kamusal Destekler’, ‘Kredi ve Teşvik Mekanizması’, ‘Vergi ve Sosyal Güvenlik’, ‘İş Yeri Açılış Süreçleri’, ‘Mesleğe İlişkin Diğer Bilgiler’ konu başlıklarında hazırlanan sunumlar üzerinden bilgilendirmeler yapılmıştır” dedi.