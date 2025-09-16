Mersin’in Anamur ilçesinde öğrencilere adaçayı, biberiye ve lavanta fidanları dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılı çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Şükrü Köymen İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve ilçe daire amirleri katıldı. Etkinlikte, öğrenci ve öğretmenlere adaçayı, biberiye ve lavanta fidanları dağıtıldı.

Orman ekipleri öğrencilere ayrıca ’Yeşil Vatan’ çerçevesinde doğayı koruma, ormanı yaşatma ve fidan dikme konularında bilgiler verdi.