Mersin’de beton bloklar arasında sıkışan yavru kedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkez Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi Elmalı Sokakta, Erol Erdemir’e ait yavru kedi, yağmur suyu gideri borusuna girerek beton blokların arasına sıkıştı. Çırpınarak ses çıkarmaya başlayan kediyi fark eden sahibi, kendi çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ’112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Arama-Kurtarma ekipleri, kedinin yerini tespit etti. Yavruya zarar vermemek için titizlikle çalışan ekipler, beton delici ile yaklaşık 40 santimetre çapındaki perde betonu kırarak ilerledi. Yaklaşık 3,5 saat süren zorlu operasyon sonunda itfaiye eri, eliyle ulaştığı yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Operasyon süresince anne kedi de ekiplerin başından ayrılmadı. Kurtarılan yavru kedi annesine kavuşunca korkusunu geride bıraktı.

Kedinin sahibi Erol Erdemir, "Kendi başımıza yapamadık. Büyük bir özveriyle yavrumuzu kurtaran Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine minnettarım" diyerek teşekkür etti.