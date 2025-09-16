Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan ‘Aşçı Çırağı Kursu’, kursiyerlere profesyonel mutfakta hem teorik hem de uygulamalı eğitim vererek otel ve restoranlarda istihdam imkanı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan ‘Aşçı Çırağı Kursu’ büyük ilgi görüyor. 190 saat süren eğitim programında kursiyerlere, hijyen kurallarından iş sağlığı ve güvenliğine, gıda muhafazasından kesim ve pişirme tekniklerine kadar geniş bir yelpazede teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Katılımcılar, mutfak kullanımından menü oluşturma yöntemlerine kadar mesleğe dair temel bilgileri profesyonel mutfak ortamında öğreniyor. Eğitimler modül modül ilerlerken kursiyerler, doğrama tekniklerinden temel soslara, hamur açmadan tatlı ve pasta yapımına kadar pek çok beceri kazanıyor.

Program, hem profesyonel olarak mutfak sektöründe çalışmak isteyen gençler ve yetişkinlere hem kendini geliştirmek isteyenlere hem de meslek değiştirmek isteyenlere hitap ediyor. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı donanımlı mutfak atölyesi sayesinde kursiyerler, sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve deneyime sahip olarak mezun oluyor. Kursiyerler, aldıkları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikayla otellerde ve restoranlarda çalışma fırsatı bulabiliyor.

"Bu mesleğe dâhil olmak isteyen herkesi mutfağımıza davet ediyoruz"

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Aşçı Çırağı Kursunun ilk kurunun tamamlandığını ikinci kura başladıklarını söyledi. Maya, "Kursumuz 190 saatlik bir kurs. Hijyen eğitiminden iş sağlığı güvenliği eğitimine, teoriden uygulamaya kadar birçok eğitim veriliyor. Gıda muhafazası, kesim teknikleri, pişirme ısı derecesine kadar hangi ürünle başka ürün nasıl eşleşir, nasıl menü çıkartılır gibi eğitimleri burada öğretmenimiz tarafından alıyorlar. Hem uygulama hem de teoride mutfağı kullanarak kendilerine bir gelecek çizmiş oluyorlar" dedi.