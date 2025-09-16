Mersin Büyükşehir Belediyesinin üreticilere sağladığı ‘badem kabuk soyma makinesi’ desteği, 10-12 kişinin bir günde yapacağı işi 2 saatte tamamlayarak çiftçilere büyük kolaylık sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli üreticilerin iş yükünü azaltmak ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içinde de üreticilere katkı vermeye devam etti. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz yıl içinde 5 adet olmak üzere, ‘badem kabuk soyma makinesi’ toplam 11 mahalleye ulaştırıldı. Destekten yararlanan mahallelerden biri de Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi oldu.

Badem üreticilerine büyük kolaylık

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu proje ile badem yetiştiriciliğini teşvik etmeyi, üreticilerin işçilik ve zamandan tasarruf ederek ekonomik kazançlarını artırmayı hedefliyor. Hasat sonrası badem kabuğu soyma işleminin yoğun iş gücü gerektirmesi nedeniyle üreticilere büyük kolaylık sağlayan makineler, 10-12 kişinin bir günde yapabileceği işi yaklaşık 2 saatte tamamlayabiliyor. Saatte 500 kilogram kapasiteyle çalışan makineler, elektrik enerjisi veya traktör kuyruk milinden aldığı hareketle işlevini yerine getiriyor. Çiftçiler; üye oldukları tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarımsal sulama kooperatifleri veya ziraat odaları üzerinden, ürün çeşitlerine göre farklı makine desteklerinden yararlanabiliyor.

"Makine, 10-12 kişinin bir günde yapabileceği işi yaklaşık 2 saatte yapabiliyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan ziraat mühendisi Hüseyin Topkara, 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağladıklarını, bu makine desteklerinden birinin de ‘badem kabuk soyma makinesi’ desteği olduğunu kaydederek, bu makineden 5 adedini 2025 yılı içerisinde olmak üzere, toplam 11 mahalleye teslim ettiklerini söyledi. Topkara, "Hasattan sonra yapılan badem kabuk soyma işlemi, oldukça zahmetli ve yoğun işgücü gerektiren bir işlem. 10-12 kişinin bir günde yapabileceği bir işi, makine yaklaşık 2 saatte yapabiliyor. Makinemiz saatte 500 kilogram kapasiteli, hareketini elektrik enerjisinden ve traktör kuyruk milinden alarak çalışabiliyor" dedi.

Bu projede amaçlarının badem yetiştiriciliğini teşvik etmek, işçilikten ve zamandan tasarruf ederek üreticilerin ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Topkara, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak, önümüzdeki süreçte de tarımsal destek projelerimizle küçük ve orta ölçekli üreticilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehir Belediyesinden daha önce de sulama borusu desteği aldık"

Nuru Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Saygın, üreticilerin ‘badem kabuk soyma makinesi’ desteğinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Daha önce 5 günde yaptığımız işleri, şimdi 1 saat içerisinde bitirip satışa sunabileceğimiz duruma kadar geldik. Makine desteğinden dolayı Vahap Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanımızdan ayrıca Sulama Kooperatifi olarak, yaklaşık 6 bin metreye yakın sulama borusu desteği de aldık" dedi.