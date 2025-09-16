Mersin’in Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, gençlerin eğitime erişimini kolaylaştırmak ve onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamanın kendileri için en büyük öncelik olduğuna dikkat çekerek "Bugün elde edilen bu başarılar, yarınların güçlü Türkiye’sine atılan en değerli imzalardır" dedi.

Erdemli Belediyesi Ücretsiz Kurs Merkezinin, bu yıl da öğrencilerinin elde ettiği büyük başarılarla gururlandırdığı, LGS’de toplam 288 öğrencinin nitelikli okullara yerleştiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada"139 öğrenci Fen Lisesine, 74 öğrenci Anadolu Lisesine, 43 öğrenci Proje İmam Hatip ve Sosyal Bilimler Liselerine, 32 öğrenci Teknik ve Spor Liselerine yerleşti. Bunun yanı sıra 93 öğrenci Kocahasanlı Anadolu Lisesi’ni, 102 öğrenci farklı Anadolu liselerini, 67 öğrenci ise Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini kazandı. Üniversite sınavlarında da Kurs Merkezi öğrencileri önemli başarılar elde etti. 9 Tıp Fakültesi, 4 Hukuk Fakültesi, 10 Mühendislik, 2 Diş Hekimliği, 2 Eczacılık olmak üzere toplamda 94 öğrencinin nitelikli bölümlere yerleşmesi sağlandı" denildi.

"Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum"

Geleceğin teminatı çocuklar için eğitime her daim destek vereceklerinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemli Belediyesi olarak gençlerimizin eğitime erişimini kolaylaştırmak ve onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir. Kurs Merkezimizde emek veren öğretmenlerimizi, velilerimizi ve azimle çalışan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bugün elde edilen bu başarılar, yarınların güçlü Türkiye’sine atılan en değerli imzalardır. Erdemlimizin gururu olan tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.