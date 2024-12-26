Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencileri evcil hayvan bakımı kapsamında sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağladı.

Çarşamba Ticaret Borsası MYO, Hukuk ve İletişim Fakültelerinden öğrenciler, Öğr. Gör. Seval Şengezer rehberliğinde yürütülen “evcil hayvan bakımı” dersi kapsamında sokak hayvanlarına mama ve su desteği verdi. Hayvan barınaklarına ziyaretler ve geniş çaplı yardımlarla, hayvan sevgisini içselleştirme ve toplumsal farkındalık oluşturma çabalarının gelecek yıl daha büyük sosyal sorumluluk projeleriyle devam edeceğini duyuran üniversite, sokak hayvanlarına destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öğrenciler, ders kapsamında temin ettikleri mamalar ile sokaklarda ve doğal yaşam alanlarında bulunan kedi ve köpeklere mama ile su verdi.