Konya’nın Kulu ilçesinde ’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’ yapıldı.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında ’İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’ düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen yarışma öncesi konuşan Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, başarılar diledi. İlçedeki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterler üzerinden değerlendirdi. Yarışmada, ilkokullarda Cumhuriyet İlkokulu, ortaokullarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci olurken, dereceye giren ve katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.