Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin su altyapısını güçlendirmek adına önemli bir projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçti.

Belediye Başkanı M. Can Hallaç Başkanlığında, Belediye Su İşleri Müdürlüğü, İller Bankası ve Ankara’dan gelen uzman heyetle birlikte ikinci isale hattı için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Hallaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, iller bankası ve Ankara’dan gelen uzman ekiplerimiz ilçemizin su alt yapısını güçlendirmek için gerçekleştirdikleri keşif sonrası ekip arkadaşlarımızla birlikte önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. İlçemize ikinci isale hattının güzergahı, teknik altyapısı ve proje detayları ele alındı" dedi.

Vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Hallaç, “Bu proje ile ilçemizin su sorunlarına kalıcı çözümler getirerek daha modern bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz. İkinci isale hattı projesi, ilçemizin sürdürülebilir kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması adına atılmış önemli bir adımdır. Kahta Belediyesi olarak, altyapımızı güçlendirmek ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Toplantımızın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.