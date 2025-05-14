DÜZCE(İHA) – Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Türk Müziği konseri izleyenlerden tam not aldı.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi sanatsal etkinliklerle adından söz ettiriyor. Okulun müzik bölümü öğrencileri tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda verdiği Türk Müziği Konseri büyük ilgi gördü. Genç yeteneklerin seslendirdiği eserler salonu büyülerken, sanatın gücünün bir kez daha hissedildiği konserde Vali Selçuk Aslan özverili çalışmalarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.