Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’Hello Mersin’ Dil Kulübü, yarıyıl tatilinde öğrencilere dil eğitimi sunmaya devam ediyor. Haftanın 5 günü düzenlenen interaktif etkinliklerle, ortaokul ve lise öğrencileri yabancı dil becerilerini geliştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği ve Hello Mersin Dil Kulübü, yarıyıl tatilinde de öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Okulları ara tatile giren öğrencilerin dil eğitimlerine devam edebilmesi ve konuşma pratiklerini geliştirmesi amacıyla, haftanın 5 günü ortaokul ve lise gruplarını ağırlayan dil kulübünde, grup çalışması, interaktif oyunlar, dil aktiviteleri, drama ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tatillerini bu sayede daha verimli bir şekilde geçiren öğrenciler, kulüp sayesinde yeni arkadaşlar edinerek hem sosyalleşmenin, hem de kendilerine güvenerek yabancı dil yetkinliklerini geliştirmenin tadını çıkartıyorlar.

"Yoğun bir program oluşturuldu"

Hello Mersin Dil Kulübü’nde görev yapan Eren Demir, Büyükşehir Belediyesinin ara tatille birlikte çocukların İngilizce öğrenmelerini devam ettirmek ve konuşma pratiklerini geliştirmek amacıyla yoğun bir program oluşturduğunu dile getirdi. Ara tatil dolayısıyla yabancı dil kulübüne ortaokul ve lise olmak üzere, toplam 200 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Demir, "Çocukların ara tatillerinde yabancı dillerini geliştirmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencileri 8 grup halinde haftanın 5 günü ağırlıyoruz. 5’i ortaokul, 3’ü lise olmak üzere toplam 8 grubumuzla eğitimlerimiz devam ediyor. Ara tatil bittikten sonra da ücretsiz kursumuza devam etmek isteyen öğrencilerimiz, okul programlarının uygunluğuna göre kulübümüze katılım sağlayabilirler" dedi.

"İngilizce ile aram çok iyi değildi"

10. sınıf öğrencisi Egemen Reyhanlı da 5 aydır konuşma kulübüne devam ettiğini belirterek, kurs sayesinde yabancı dilini oldukça geliştirdiğini kaydetti. Reyhanlı, "İngilizce’de kelimelerle çok fazla haşır neşir olmak gerekiyor. O yüzden burası iyi oluyor. Eğlenceli oyunlar oluyor ve keyifle geliyorum" şeklinde konuştu.

Ara tatilini değerlendirmek için kayıt yaptıran öğrencilerden Sudenur Kılıç ise, "İngilizce ile aram çok iyi değildi, ama buraya gelince sevmeye başladım. Öğretmenlerimiz çok iyi anlatıyorlar. Artık İngilizce’yi daha çok seviyorum. Ayrıca burada yeni arkadaşlar da edindim" dedi.