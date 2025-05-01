Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik ve resim kursu öğrencilerinden okul-öğrenci-veli iletişimini güçlendirmek adına ’Ailemle birlikte resim yapıyorum’ etkinliği düzenlendi. Çocuklarının yönlendirmeleriyle resimler yapan veliler öğrencilik yıllarına dönerken keyifli etkinlik için okul yönetimine teşekkür etti.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik tarafından ’Ailemle birlikte resim yapıyorum’ etkinliği düzenlendi. 2 saat süren etkinliğe 22 öğrenci velisi ile birlikte katılırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik’in Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda açtığı resim kurslarında yetiştirdiği 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören 22 öğrenci 2 saat boyunca velileri ile birlikte resim yaparak eğlenceli bir zaman geçirdi. Öğrenciler Kurslarda öğrendiklerini velilerine aktararak onlara rehberlik yapıp, velilerine resim yaptırdı. Veliler tuvallerine resimlerini yaparken öğrenciler bilgi birikimlerini ailelerine gösterip velilerini yönlendirirken kendi bilgilerini de pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinlik, yapılan resimlerin okulun fuaye salonunda sergilemesiyle sona erdi. Okul Müdürü Mustafa Örnek, okul-veli-öğrenci işbirliğinin pekişmesini sağlayan böylesine önemli bir etkinliği düzenleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik’e, katılımlarından dolayı öğrenci ve velilere teşekkür etti.