Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ortaokul öğrencileri, Milli Parkta yaptıkları arazi çalışmaları sonucunda çektikleri fotoğraf ve yaptıkları resimlerden oluşan sergileriyle endemik bitkilerin önemine dikkat çekti.

Kuşadası Nermin-Metin Akar Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilimleri öğretmeni Mesude Ağdağlı’nın koordinatörlüğünde sürdürdükleri proje ile farkındalık oluşturdu. Birçok yaban hayvanı ve endemik bitkiye ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda arazi çalışması gerçekleştiren öğrenciler, çektikleri fotoğraf ve yaptıkları resimlerden oluşan sergileriyle endemik bitkilerin önemine dikkat çekti. "Dilek Yarımadası ve Kuşadası’nın Endemik Bitkileri" ismini verdikleri serginin açılışı ise gerçekleştirilen törenle açıldı. Ayrıca çalışmaları sonucunda elde ettikleri verileri toplayan öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla da ziyaretçileri endemik bitkiler konusunda bilgilendirdi. Açılış törenine katılan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de öğrencileri tebrik ederken, ’Aydın Gaşağı’ olarak bilinen Tülüşah başta olmak üzere çok sayıdaki endemik türler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bölgedeki biyolojik çeşitliliğe dikkat çekerek özellikle gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen projenin önemine dikkat çeken ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi ile ilgili yaptığı açıklamada "Öğrencilerin Kuşadası’nın bitkilerini inceleyerek bir proje haline getirip diğer arkadaşlarına tanıtmaları ve gelen konuklara sunum yapmaları endemik türler açısından önemli farkındalık oluşturmuştur. Özellikle eğitim kurumlarının ve burada okuyan öğrencilerin gittikçe azalan önemli türlere dikkat çekmeleri hem bitkinin hem de yaşam alanlarının korunmasına katkı yapacaktır" ifadelerine yer verdi.