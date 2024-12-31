Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi öğrencileri ağırladı. Proje okulu seçilen Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanecilik Kulübü, Müzede Bir Kitap Projesi çerçevesinde Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nde etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Milli Mücadele döneminin önemli temsilcilerinden Halide Edip Adıvar’ın torunu Ahmet Ömer Sayar da katıldı. Öğrenciler, müzeyi gezdikten sonra Sayar ile Anadolu Ajansı’nın kuruluş hikayesi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Çoban Mektebi’ndeki çalışmaları ve Çoban Mektebi’nin tarihsel önemi gibi konuların yanı sıra Halide Edip Adıvar’ın Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da geçirdiği günlerden, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılıp İstanbul’a dönmesine kadar olan döneme ait hâtıraların yer aldığı Türk’ün Ateşle İmtihanı kitabı üzerine sohbet etti. Program, Sayar’ın öğrencilerin kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

Hayal bile edemezdi

Halide Edip Adıvar burada olsaydı öğrencilere ne söylemek isterdi? sorusunu içtenlikle yanıtlayan Sayar, “Evvela hepsini gözlerinden öperdi. Bu kadar modern, pırıl pırıl, zeki kızların bu kadar kısa sürede ortaya çıkacağını hayal bile edemezdi ve hepsine teşekkür ederdi” dedi.