Ağrının Diyadin İlçesinde öğrenciler müzik eşliğinde ritim çalmayı öğreniyor

Diyadin Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulu öğrencileri kendi hazırladıkları davullarla ritim çalışması yaptılar. Diyadin Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " 3/B sınıfı öğrencileri kendi tasarladıkları davullarla ritim çalışmalarına eşlik ettiler. Bu eğlenceli ve öğretici çalışma için sınıf öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz .Eğlenerek öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.