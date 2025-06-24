Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen piknik şölenine katıldı.

Hayır şartı bulunan Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı ile Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 150 öğrenci keyifli bir gün geçirdi.

Erzurum kültürünün simgelerinden bar ekibinin halk oyunları gösterisi, palyaço gösterisi şölene renk kattı. Şölen çocuklara ikram edilen yemek, dondurma ve çeşitli hediyeler ile şenlendi.

Programa; ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.