Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversite Sıralamaları, Atatürk Üniversitesinin tıp ve sağlık alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklanan verilere göre Atatürk Üniversitesi, Tıp ve Sağlık (Medical and Health) alanında dünya genelinde 601-800 bandında yer alarak uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdi. Üniversite, aynı alanda Türkiye genelinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer alma başarısı gösterdi.

THE tarafından yayımlanan ve araştırma kalitesi, eğitim-öğretim ortamı, uluslararası görünürlük ve üniversite-sanayi iş birliği gibi birçok kriterin dikkate alındığı sıralamada elde edilen bu başarı, Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki akademik birikimi ve güçlü altyapısının somut bir göstergesi oldu. Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri listesinde de üst sıralarda yer alan üniversite, özellikle sağlık bilimleri alanındaki nitelikli çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

'Sıralamalardaki istikrarlı yükselişimiz, yüksek standartlarımızın bir sonucudur'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitenin son yıllarda bilimsel üretkenlik, sağlık altyapısı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Hacımüftüoğlu, 'Üniversitemizin Tıp ve Sağlık alanında dünya sıralamalarında istikrarlı bir şekilde yükselmesi, güçlü akademik kadromuzun, nitelikli araştırma altyapımızın ve sağlık hizmetlerindeki yüksek standartlarımızın bir sonucudur. Bu başarı, yalnızca üniversitemizin değil, aynı zamanda ülkemizin yükseköğretim vizyonuna da önemli katkılar sunmaktadır' ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesinin özellikle Araştırma Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanındaki uygulama ve araştırma merkezleriyle bölgeye ve ülkeye önemli hizmetler sunduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu: 'Bilimsel araştırmalarımızı artırmaya, uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın vizyonu doğrultusunda oluşturduğumuz hedefimiz, önümüzdeki yıllarda dünya sıralamalarında daha üst basamaklara yükselmektir' dedi.