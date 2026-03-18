Erzurum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü çerçevesinde Karskapı Şehitliği'nde tören yapıldı. Şehitlikte gurur ve hüzün aynı anda yaşandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında Karskapı Şehitliği'nde ve Asri Mezarlık'taki şehitliklerde anma programları gerçekleştirildi. Karskapı Şehitliği'ndeki anma programına Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu Ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, şehit yakınları, gaziler, kamu kurum ve kuruluş yöneticiler katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü çerçevesindeki anma programlarına daha sonra Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyareti ile tamamlandı.