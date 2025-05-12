Aydın’ın Söke ilçesinden gelen öğrenciler Milli Parkı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan yapılan açıklamada, "Söke İlçesi, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Milli Parkımızda misafir ettik. "Doğa Eğitimi Projesi" kapsamında Aydın İli Söke İlçesi "Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi " öğrencileri Milli Park Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere eşlik eden personelimiz milli park içerisinde bulunan ağaçlar, bitki türleri ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu" denildi.