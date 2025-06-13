Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda gerçekleştirilen kekik hasadına katıldı.

Üretken ve doğayla uyumlu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, kendi üretim alanlarında yetiştirdiği doğal ürünlerin hasadına devam ediyor. Bu kapsamda, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda yetiştirilen kekiklerin hasadı gerçekleştirildi. Hasada, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da katılarak belediye personeliyle birlikte tarlada kekik topladı. Hasat edilen kekikler, yağ haline getirilerek Didim Belediyesi’ne ait Didyma markası altında satış stantlarında halkla buluşacak.

"Üretken belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"

Kekik hasadı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gençay; "Üreten, doğayla barışık ve çalışkan belediyecilik anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün belediyemize ait üretim alanında yetiştirilen kekiklerin hasadını gerçekleştirdik. Mis gibi kokan tarlamızda emeğin ve toprağın bereketine bir kez daha şahit olduk. Üreten bir Didim hedefiyle çıktığımız bu yolda hem çevremizi güzelleştiriyor hem de doğadan gelen şifayı çoğaltıyoruz. Yerel kalkınmaya katkı sunan her adımı yerinde incelemeye ve desteklemeye devam edeceğim. Toprağımızdan bereket, üreticimize güç doğuyor" dedi.