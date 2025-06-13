Konya Karatay Mevlana Gül Parkı, yeni sezona “Merhaba” dedi. Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan park, 190 farklı türde toplam 50 bin gülle ziyaretçilerini karşılıyor.KONYA (İGFA) - Renk cümbüşüyle adeta bir görsel şölene dönüşen park, güzel kokularıyla da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Açıldığı günden bu yana on binlerce kişiyi ağırlayan Karatay Mevlana Gül Parkı, özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

FOTOĞRAF MERAKLILARI İÇİN EŞSİZ ALAN

Parkta yer alan gölgelikli salıncaklar, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları ve gül ağaçları gibi birçok obje, ziyaretçilere hem huzurlu bir atmosfer hem de estetik açıdan etkileyici bir deneyim sunuyor. Profesyonel ya da amatör fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo ortamı oluşturan Karatay Mevlana Gül Parkı, Konya’nın yeni yaşam ve dinlenme alanı olmayı sürdürüyor.

KILCA: KARATAY’IN ESTETİĞİNE KATKI SUNAN YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeniden gül kokularının hissedildiği günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm Karataylıları parka davet etti.

Başkan Kılca, “Gül kokulu günlere yeniden ulaştık. Karatay Mevlana Gül Parkımız adeta renk cümbüşüne büründü. Yüzlerce çeşit gülün bulunduğu parkımızda, doğanın en güzel tonlarıyla iç içe olmanın huzurunu yaşıyoruz. Rengarenk görüntüsüyle adeta bir görsel şölen sunan Mevlana Gül Parkı, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte renkli anılar biriktireceği, nefes alabileceği ve doğayla bütünleşebileceği eşsiz bir mekân haline geldi.” dedi.

TÜM VATANDAŞLARIMIZI GÜL PARKIMIZA BEKLİYORUZ

Karatay Belediyesi olarak çevreye duyarlı, estetik ve sosyal yaşamı destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, Mevlana Gül Parkı’nın bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Kılca, “Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği yerinde görmeye, gül kokuları eşliğinde keyifli anlar yaşamaya davet ediyorum. Bu güzellikleri birlikte paylaşmak, şehrimizin doğal zenginliklerinin tadını hep birlikte çıkarmak en büyük mutluluğumuz olacaktır” ifadelerini kullandı.