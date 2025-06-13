Söke Belediyesi ile Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Yaz Okulu için kayıtlar başlıyor. 7-14 yaş arası çocukların katılabileceği yaz okulu programı kapsamında birbirinden farklı branşlarda eğitimler verilecek.

Kayıtlar 16 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak, son başvuru tarihi ise 27 Haziran 2025 olarak belirlendi. Sınıfların kontenjanla sınırlı olduğu yaz okulu programı tamamen ücretsiz olacak. Kayıt işlemleri, Bedesten Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yaz Okulu kapsamında, resim, gitar, bağlama, zeybek, modern dans, bale, Anadolu ateşi, halk oyunları, pilates kids, zumba kids, İngilizce, Fransızca, Türkçe, anlayarak hızlı okuma, drama, tiyatro, basketbol, tenis ve futbol dallarında kurslar açılacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Halk Eğitim Merkezi işbirliği içinde düzenlediğimiz kurslar güz döneminde yüzlerce yetişkine, yaz aylarında da çok sayıda çocuğa eğitim imkanı sunuyor. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla düzenlediğimiz yaz okulu programına tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Çocuklarımız her zaman olduğu gibi eğlenirken, öğrenecekler" dedi.