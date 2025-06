Jandarmanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler kabri başında dualarla anılırken, şehit aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kemer Şehitliği’nde düzenlediği etkinlikle şehitleri mezarı başında andı. Jandarmanın 186. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kemer Mezarlığı’ndaki şehitlikte düzenlenen etkinlikte, vatanı uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken, dualar edildi. Programa katılan şehit aileleri ise duygu dolu anlar yaşarken, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"Videolar, fotoğraflarla yaşatmaya çalışıyoruz"

2016 yılında Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen evli ve iki çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın eşi Cansu Sağlam, acısının her zaman taze olduğunu ifade ederek, "Zaten unutamadığımız için, yenileniyor, tazeleniyor. Bitmiyor. Unutmadıkları için de jandarmamıza teşekkür ederim. Allah geride kalan askerlerimize, polislerimize yardımcı olsun. Onların ayağına taş değdirmesin. Tek duamız o. Biz zaten yarım kaldık. Allah başkasına göstermesin. Kimseye yaşatmasın. Kızım 2,5 aylık, oğlum 2,5 yaşındaydı. Zaman geçiyor, onlar büyüyorlar. Biz de yaşamaya çalışıyoruz. Kızım zaten hiç hatırlamıyor, oğlum 2,5 yaşındaydı. Ya o da hatırlamıyor çok fazla. Hatta çoğu zaman unuttuğunu söylüyor. Videolar, fotoğraflar, bunlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Yoksa hiç biri hatırlamıyor yani. Onlar için daha zor belki de hayat" dedi.

"Acısı yüreğimize oturdu kaldı"

Mardin’de, terör örgütü PKK tarafından Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı’na bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Orkun Alparslan’ın annesi Feray Özen ise tek evladını kaybetmenin acısının her an yüreğinde olduğunu ifade ederek, "Büyük bir acı ve umutsuzluk hayat, sıkıcı, üzücü. Bir de senesi yaklaşıyor oğlumun. 9’uncu sene bitecek. Tek evladımdı. Acısı yüreğimize oturdu kaldı. Geçmiyor. Özlüyorum. Her zaman, her dakika, her saniye, nereye gitsem hep aklımda yani" şeklinde konuştu.

Programın ardından jandarma ekipleri acılı aileler ile yakından ilgilenerek başsağlığı diledi. Ayrıca jandarmanın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bey Camii’nde şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okunacak. Cuma namazı çıkışında ise helva ve limonata ikramı yapılacak.