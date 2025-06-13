Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Germencik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rıdvan Dirmilli ve beraberindeki jandarma personeli, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Jandarma Teşkilatı’nın köklü geçmişi ve milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü görevler vurgulandı. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Jandarma Teşkilatı’nın 186 yıldır aynı kararlılık ve fedakarlıkla ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade ederek, tüm jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.