Geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çiğli Belediyesi tarafından unutulmadı. Başkan Zeyrek’in anısına, Merkez Kent Lokantası’nda vatandaşlara ücretsiz yemek ikramında bulunuldu.İZMİR (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek’in halkçı duruşuna ve sosyal belediyecilik anlayışına yakışır şekilde, Çiğli'de Merkez Kent Lokantası’nda gün boyunca vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi.

Belediye önünde ise lokma dökülerek dualar edildi. Çiğli Belediyesi ana binasına ‘Unutmayacağız’ yazılı branda asıldı.

Çiğli halkı, düzenlenen hayır etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ikram edilen yemekleri ve lokmaları alırken Zeyrek’e dualar etti.

Bu arada lokma hayrına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erkan Akar, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları ile bürokratlar da katıldı. Başkan Yıldız, vatandaşlara lokmaları teker teker kendi eli ile dağıttı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Zeyrek’in örnek bir belediye başkanı ve kıymetli bir yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Ferdi Başkanımızın bizlere bıraktığı en büyük miras, halkına dokunan hizmetlerdi. Onun izinden gitmeye devam edeceğiz” dedi.