Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla sahnelenen "Abide-i Aşk: Kuvay-i Milliye Kadınları" adlı tiyatro oyunu geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Naz Tiyatro Topluluğu’nun sahneye taşıdığı ve Kurtuluş Mücadelesi’nin kadın kahramanlarını bir kez daha hatırlatan oyunun yönetmenliğini Aslı Kaymak Işıklı üstlendi. Nezihe Araz’ın Kuvay-i Milliye Kadınları adlı eserinden uyarlanan oyunu Ayşin Tetik, Aslı Kaymak Işıklı, Büşra Aslan, Betül Yergenli, Hasan Yüksel, Hicran Özkan Dülger, İnci Yetkiner Kavaklı, Miray Dikmen, Nermin Madran, Nilgün Kavaklı, Tolga Soyal, Tuğba Çarpan, ve Civan Mert Işıklı oynadı. Tek perde olarak sahnelenen oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Tüm oyunculara tek tek teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazillimizde sanatın, sporun, müziğin her alanında bu denli güzel işler çıkması beni çok mutlu ediyor. Kültürel etkinliklerin tamamına destek vermeye, belediyemiz bünyesinde bu tür çalışmalara yoğunluk göstermeye çalışıyoruz. Bugün bizleri hem gururlandıran hem de duygulandıran eşsiz bir tiyatro oyunu izledik. Arkasında büyük bir emek barındıran, sahnede devleşen tüm sanatçılarımıza ve sanatsever dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.