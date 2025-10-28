Cumhuriyetin 102’nci yılı kutlamaları kapsamında Dr. Kamil Tarhan İlkokulu öğrencileri Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Öğrenciler, hem renkli hem de duygusal anlara sahne olan buluşmada, kendi hazırladıkları ’cumhuriyet ilan edildi’ temalı gazetelerini Başkan Seçer’e sundu.

Yöresel ve dönemsel kıyafetlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına gelen minik öğrenciler, ellerinde Atatürk posterleri ve temsili gazete nüshalarıyla "Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet ilan edildi!" nidaları eşliğinde binaya giriş yaptı. Büyük bir coşkuyla cumhuriyetin ilanını canlandıran öğrenciler, hazırladıkları nostaljik gazeteleri belediye personeline dağıttı. Ziyaretin sonunda ise gazetelerden bir nüshayı Başkan Seçer’e takdim ettiler.

Veliler de anlamlı ziyarete "Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ yazılı pankartla katılarak, çocuklarının cumhuriyete olan sevgisine destek verdi.

Başkan Seçer, öğrencilerin bu özel etkinliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Cumhuriyet biz demek. Halk, vatandaş, medeniyet, özgürlük, demokrasi, eğitim, bilim ve kültür demek. Cumhuriyeti koruyacağız. Bayramınızı kutluyorum. Çocuklarımızın hepsi birbirinden güzel ve gözleri ışıl ışıl" dedi.

Seçer, öğretmenlere de seslenerek, "Sizlere çok büyük görev düşüyor. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz. Çocuklarımızın, bizim ve ülkemizin umudu olduğunu bilmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer, öğrencilere ‘Nutuk’ kitabı ve oyuncaklar hediye etti. Minikler de Seçer’e kendi yaptıkları tabloyu armağan etti. Başkan Seçer, öğrencileri Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında yer alan ’Çocuk Tiyatrosu’na davet ederek, kültürel etkinliklere katılmaları çağrısında bulundu.