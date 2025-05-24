OFB Eğitim Kurumları’nın öncülüğünde düzenlenen hikâye yarışması, genç kalemleri millî mücadele şuuruyla buluşturdu. Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği iş birliğiyle gerçekleşen projede, gençler "İstiklalden İstikbale Millî Mücadele Yolculuğu" temasıyla satırlara tarih yazdı.

OFB Eğitim Kurumları’nın ana sponsorluğunda, Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği iş birliğiyle düzenlenen "İstiklalden İstikbale Millî Mücadele Yolculuğu" temalı hikâye yazma yarışması, gençlerin tarih bilincini pekiştiren ve edebi yönlerini ortaya çıkaran anlamlı bir organizasyon düzenlendi. Yarışma çerçevesinde 58 öğrenci, kaleme aldığı hikâyelerle hem tarihî farkındalıklarını ortaya koydu hem de edebi yönlerini geliştirdi. Dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin yanı sıra aileleriyle birlikte tatil fırsatı sunuldu. Tüm hikâyeler özel bir kitapta toplanarak kalıcı bir kültürel mirasa dönüştürüldüğü etkinlik yoğun ilgi gördü. Eğitimde değerler odaklı yaklaşımıyla bilinen OFB Eğitim Kurumları, kurucusu Onur Feridun Bozyiğit’in vizyoner katkılarıyla anlamlı projeye ev sahipliği yaptı. Bozyiğit, ödül töreninde öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

"Gençliğe değer kazandıran her projede var olmaya devam edeceğiz"

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını ifade eden OFB Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sinan Sel, "Gençliğe değer kazandıran, onları tarihle, kültürle ve ahlaki duruşla donatan her projede var olmaya devam edeceğiz" dedi.