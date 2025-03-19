Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkan, temsilci ve üyeleriyle iftar sofrasında buluştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin de katıldığı iftar programı, farklı şehirlerden gelip Eskişehir’i yuva bilen vatandaşları bir araya getirdi. Gecede, Eskişehir’in çok kültürlü yapısı ve bu çeşitliliğin getirdiği kardeşlik ortamı vurgulanırken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna olan katkısına dikkat çekildi.

"Eskişehir, hoşgörünün ve kardeşliğin şehri"

Programda konuşan Başkan Kazım Kurt, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Eskişehir’in sadece bir şehir değil, aynı zamanda kültürlerin buluştuğu bir hoşgörü mozaiği olduğunu belirten Başkan Kurt, "Çanakkale Türkiye’nin oluşumu açısından bir ilk basamak. Çanakkale’de binlerce şehidimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve saygı ile anıyorum. Çanakkale’de savaşanların torunlarının tümü burada. Bugün burada, farklı şehirlerden, farklı kültürlerden gelen hemşehrilerimizle aynı sofrada bir araya geldik. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki geldiniz. İyi ki Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü gösterdik. Bizi hiç kimse ve hiçbir olay ayıramaz" dedi.

Başkan Kurt konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz bir bütünüz, biz Türkiye’yiz. Türkiye’de Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Tatarıyla, Göçmeniyle, Muhaciriyle birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşamaya da devam edeceğiz. Bunu bozmak isteyenler karşısında hepimizi bulacak. O nedenle bu iftar yemeğinin Türkiye’de benzeri yok. Eskişehir, tarih boyunca farklı kültürlerin kaynaştığı, insanların barış içinde yaşadığı bir kent oldu. O nedenle hepinize teşekkür ediyorum. Biz de bu birlikteliği daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın en güzel zamanıdır. Bu ayda hep iyi şeylerden konuşmalıyız. Türkiye iyi yönetilmeli, iyi bir ekonomiye sahip olmalı. Türkiye’de iyi adalet olmalı. Soframız da gönüllerimiz de her zaman açık olsun."

İftar yemeğine katılan hemşehri derneklerinin başkanları ve vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyon düzenlediği için Odunpazarı Belediyesi’ne teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gece, Ramazan’ın bereketini paylaşmanın huzuru içinde sona erdi.