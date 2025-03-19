Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi, hizmete başladı. 17 Mart 2025 tarihinde açılan yeni hastane binasında 2 gün içerisinde 6 bin hastaya hizmet verildi.

140 bin metrekarelik alanda yer alan, 500 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin 96 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik ve 13 ameliyathanesiyle vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılaması bekleniyor.

Hastaların, uzmanlık gerektiren hastalıklarına yönelik tedavi ve teşhis hizmetlerine daha hızlı ulaşabileceği yeni hizmet binasında; Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Üroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, İç Hastalıkları (Dahiliye), Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nefroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Romatoloji, Sağlık Kurulu, Nöroloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi birçok önemli branş vatandaşlara hizmet sunacak.