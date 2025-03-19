Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla Turizm Danışma Ofisi açtı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde hizmete giren ofis, Eskişehir’i keşfetmek isteyen ziyaretçilere rehberlik ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Eskişehir, turizm altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı yeni bir Turizm Danışma Ofisi (OMM Müze Girişi Karşısında) açıldı. Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde müzeler kompleksinin yanında bulunan Turizm Danışma Ofisi Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Turizm Danışma Ofisi’nde, turistlere yüz yüze ve dijital bilgilendirme ekranlarında, kent haritaları, turistik noktalar, ulaşım bilgileri, kültürel etkinlikler ve gastronomi noktaları hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Aynı zamanda, bölgenin tarihi ve kültürel mirasına dair rehberlik hizmetleri de sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, ofisin Eskişehir’in turizm potansiyelini artıracağını ve turistlerin kentte keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlayacağını duyurdu. Eskişehir’i ziyaret eden herkes, Odunpazarı’ndaki Turizm Danışma Ofisi’ne uğrayarak şehir hakkında kapsamlı bilgi alabiliyor.