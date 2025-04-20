Sanatın ve tiyatronun gücünü çocuklarla buluşturmaya devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 25 Nisan’da Denizli’de düzenlenecek olan Merkezefendi Belediyesi 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katılıyor.

Festival kapsamında iki özel çocuk oyunu sahneleyecek olan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Festivalde sahnelenecek oyunlar "Enos ve İo: Farklılıklar Gezegeni" ile "Hep İyi Ol", çocuklara hem eğlenceli vakit geçirme hem de düşündürücü mesajlar alma imkânı sunuyor. Farklılıklara saygı, empati ve iyilik gibi evrensel değerleri merkeze alan bu yapımlar, çocukların dünyasında anlamlı izler bırakmayı hedefliyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ekibi, bu prestijli festivalde sahne almanın gururunu yaşarken, tiyatronun büyülü dünyasını çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu da taşıyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Çocuklarımıza tiyatroyla değerleri öğretmek, geleceğe umutla bakmamızın en güzel yollarından biridir. Tiyatromuzla gurur duyuyorum" dedi.