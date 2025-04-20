AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Manavgat Belediyespor deplasmanına giden Eskişehirspor oyuncularıyla bir araya gelerek moral verdi.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, Manavgat Belediyespor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Siyah-kırmızılı ekibin ligdeki şampiyonluk iddiası sürerken, Milletvekili Nebi Hatipoğlu oyuncuları otelde ziyaret etti. Hatipoğlu’nun ziyaretle ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Eskişehirspor’umuzun şampiyonluk yürüyüşündeki en zorlu virajlarından birindeyiz. Bu büyük mücadele öncesi, kamp yaptıkları otelde futbolcularımızla bir araya geldik. Tek yürek, tek bilek, Eskişehir için sahada olacaklarına inancım tam! Arkanızda koca bir şehir var, dualarımız sizinle. Haydi EsEs, bu zafer Eskişehir’in olacak" ifadeleri yer aldı.