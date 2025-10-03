Mersin’de 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin davada, mahkeme heyeti ve savcılık tarafından olay yerinde keşif yapıldı.

İsviçre’de müzik eğitimi alan ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olan Laçin Akyol, 25 Ocak’ta merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken İbrahim Halil Ç. (27) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. 6 Şubat’ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç sanatçının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında verilen karar doğrultusunda, kazanın gerçekleştiği Adnan Menderes Bulvarı’nda keşif yapıldı. Keşfe mahkeme heyeti, savcı, trafik bilirkişi ile birlikte taraf avukatları da katıldı.

"Sanığın muhtemel kasıt kapsamında kazayı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz"

Laçin Akyol’un ailesinin avukatı Berkay Boran, kazada sanığın muhtemel kastla hareket ettiğini öne sürdüklerini belirterek, keşfin bu yöndeki iddialar açısından önemli olduğunu söyledi. Boran, "Biz bu kazada sanığın muhtemel kasıt kapsamında kazayı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Trafik bilirkişisi refakatinde keşif eylemi icra edildi. Bizler de sanığın kazayı gerçekleştirdiği yerde Laçin Akyol’un yol üzerinde 33 metre ileri gittiği hususunu ve bilhassa dış aydınlatmanın o saatlerde yeterli olduğunu, bu beyanda ayrıca trafik güzergahının belediye yönetmeliğine uygun olduğunu belirttik. Trafik bilirkişisine 15 günlük süre verildi. Duruşma gününden önce bilirkişi raporunun dosyaya ekleneceğini tahmin ediyoruz" dedi.