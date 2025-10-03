Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü Silifke Şefliği ekipleri, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Ramsar Alanında kaçak yırtıcı kuş avcılığı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Daha önce gelen bir ihbar üzerine 3 gün boyunca bölgede alan takibi yapan ekipler, şüphelilerin yatılı olarak kaldığını tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli düzenlenen operasyonla şahıslar yakalandı. Operasyonda, şahin, doğan ve gökdoğan gibi yırtıcı kuşları yakalamak amacıyla kullanılan ağ, ilmek ve çeşitli tuzak malzemeleri ile kuşları taşımaya yönelik ekipmanlara el konuldu. Kaçmaya çalışan 4 kişi, av koruma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 4 şahsa toplam 143 bin 452 TL idari para cezası uygulandı.

DKMP 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatını koruma ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.