Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan ’Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başladı. TOBB’a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği krediden firmalar en fazla 1,5 milyon TL yararlanabilecek.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, finansmana erişimin iş dünyası için en önemli sorun haline geldiğini vurgulayarak, "İş dünyasının finansman ihtiyacı ve taleplerine bir nebze de olsa derman olacağını düşündüğümüz bu destekle işletmelerimiz nefes alacaktır" dedi.

Temmuz ayında ilki verilen ’TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci dönemine başvurular alınmaya başlanırken, kredi TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle sağlanacak. Kredi kapsamında 24 aya kadar vadelerde yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak kredide firmalar en fazla 1,5 milyon TL kullanabilecek. Toplam kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar TL olacak.

Temmuz ayında verilen ’nefes kredisi’ ile 23 bin 515 firmaya toplam 30 milyar TL destek sağlanmıştı.