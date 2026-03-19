Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarını artırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik yapılıyor.

Bayram öncesi yoğunlaştırılan program kapsamında ekipler; cami içi halıların süpürülmesi ve dezenfekte edilmesi, abdesthanelerin hijyenik hale getirilmesi gibi birçok noktada titizlikle çalışma yürütüyor. Periyodik olarak sürdürülen temizlik hizmetlerinin, bayram öncesinde daha geniş kapsamlı hale getirildiği belirtildi.

Çalışmaların yalnızca bayram öncesiyle sınırlı kalmadığı, yıl boyunca düzenli olarak devam ettiği ifade edilirken, özellikle Ramazan ayında artan ibadet yoğunluğu nedeniyle camilerde temizlik ve bakım çalışmalarına ayrı bir önem verildiği kaydedildi.

Öte yandan belediyenin Ramazan ayı boyunca iftar programları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler ile yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde temizlik hizmetlerini de sürdürdüğü bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı en iyi şekilde karşılayabilmesi için ekiplerin sahada olduğunu belirterek, 'Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yerine getirebilmesi için camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz bayram öncesinde ilçemizin dört bir yanında görev başındadır' dedi.

Belediye ekiplerinin camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.