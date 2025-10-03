Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, TÜBİTAK destekli proje kapsamında öğrenme güçlüğü yaşayan 30 öğrenciye unutulmaz bir bilim deneyimi yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, her yaş grubunu bilimle buluşturmaya devam ediyor. Merkez, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı kapsamında yürütülen ’Güçlükleri Aşma Yolunda Sosyal Keşif Yolculuğu Projesi’ çerçevesinde öğrenme güçlüğü yaşayan 30 öğrenciyi ağırladı.

Etkinliklerde öğrenciler, planetaryumda astronomi ve uzay bilimleri üzerine bilgiler edindi. 30 dakikalık film gösterimi ile farkındalık kazanan çocuklar, atölyelerde 3D kalemlerle kendi gezegenlerini tasarlayarak üç boyutlu modeller oluşturdu. Ayrıca gökyüzü haritaları hediye edilerek öğrencilerin gökyüzü gözlemciliğine ilk adımı atması sağlandı.

"Merkezde farkındalık oluşturuyoruz"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü Uzman Astronom Yonca Karslı, proje kapsamında düzenledikleri etkinlikleri anlatarak, öğrencilerin bilime dokunarak öğrenmesinin önemine değindi.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feride Ercan Yalman, merkezin her yaş grubu için heyecan verici bir deneyim sunduğunu belirterek, "Burası çok iyi düşünülmüş ve Mersin için bir kazanç. Kim olursa olsun buraya geldiğinde mutlaka yeni şeyler öğreniyor" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Eylül Salel ve Nisa Nur Töp, merkezdeki atölyelerde yeni bilgiler öğrendiklerini, bilimle dolu keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Vahap Amcaya çok teşekkür ederiz. Burası sayesinde çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.