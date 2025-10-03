Mersin’in Tarsus ilçesinde ’çöp ev’ olarak nitelendirilen bir evden 28 ton çöp çıkarıldı.

Tarsus’un Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan ve çevre sakinlerinin sağlığını tehdit eden ’çöp ev’, Tarsus Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eve giderek inceleme yaptı. Çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 10 kamyon dolusu, 28 ton atık çıkarıldı.

Zabıta ekiplerinin tespitine göre evde eski kıyafet, halı, fide, teneke kutu ve çeşitli evsel atıkların bulunduğu belirlendi. Çevreye yayılan kötü kokunun halk sağlığını tehdit etmesi üzerine temizlik kararı alındı. Belediye ekipleri, emniyet güçlerinin gözetiminde evin tamamını boşalttı. Atıklar bertaraf edilirken mahallede oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Temizlik çalışmalarının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ev ve çevresinde ilaçlama yaptı. Mahalle sakinleri, temizlik sonrası duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalamayız. Öğretmenler Mahallesi’nde ekiplerimizin kararlı çalışmasıyla çöp evden 28 ton atık çıkarıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda aynı hassasiyetle müdahale edeceğiz" dedi.