Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede ekipleri, Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da son 1 ayda 14 bin 870 kilometre yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirirken, 88 hasta ve 70 cenazeye müdahale etti.

Ekipler, kar yağışının etkisinin en fazla hissedildiği ve eğitime ara verilen Akkuş ilçesi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar sezonunun başlamasıyla 19 ilçede 324 araç ve iş makinesi, 615 personelle karla mücadele çalışmaları için hazır tutularak ulaşımda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 göreve hazır bekleyen ekipler, yaptığı çalışmalarla olumsuzlukların önüne geçti.

769 mahallede toplamda 14 bin 870 kilometre uzunluğunda yol ulaşıma açıldı

Kar yağışının etkili olduğu ve yer yer bazı yollarda 70 santimetreyi bulan kar kalınlığına karşı ilçelerde üs kuran ekipler, geride kalan son 1 ayda 769 mahalle yolunu toplamda ise 14 bin 870 kilometre yolu ulaşıma açtı. Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 1 ayda 88 hasta ve 79 cenazeye müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, meteorolojinin hava tahminlerine göre ilerleyen haftalarda da yoğun kar yağışı beklendiği, ekip ve ekipmanların ilçelerin hizmetine sunularak, karla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.