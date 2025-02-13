Çeşme Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi kapsamında bu ay Gıda Mühendisi, Danışman ve Yazar Tuğba Parıltı, kitapseverlerle buluştu.

Alaçatı’da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Temelli, Alaçatı Gıda Topluluğu üyeleri ve Çeşme ile Alaçatı’dan gelen okurlar katıldı.

Söyleşide, beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar ele alınırken, "Sağlıklı beslenmek için neyi, nasıl pişirmeliyiz?" sorusuna yanıt arandı. Tuğba Parıltı, gıdaların saklanma koşulları ve pişirme yöntemlerinin sağlığa etkilerini anlatarak, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını katılımcılarla paylaştı. Merak edilen sorulara detaylı yanıtlar veren Parıltı, bilinçli beslenme konusunda farkındalık oluşturdu.

Etkinliğin sonunda, Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, katkılarından dolayı Tuğba Parıltı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, yazar adına dikilen sakız ağacı fidanının sertifikası da kendisine sunuldu. Söyleşi, sağlıklı beslenme üzerine verimli bir bilgi paylaşımı ve keyifli bir sohbetle noktalandı.