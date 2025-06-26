Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), 17. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Konferansa 7 ülkeden 100’ü aşkın kişi katıldı.

SCÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü tarafından, Prof. Dr. Serkan Akkoyun başkanlığında 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta; nükleer yapı, astrofizik, nükleer reaksiyonlar, nükleer enerji, yüksek enerji fiziği, nükleer fizikte yapay zekâ uygulamaları ve bu alanlarla ilişkili diğer güncel gelişmeler anlatıldı. 3 gün sürecek konferansa yurt içinden ve başta İngiltere, İtalya, Romanya, Cezayir, Fas, Pakistan ve Özbekistan olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 100 kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. İnan, "Nükleer bilimler insanlığın ve geleceğinin şekillendiği bilgi sahalarından biridir. Bugün yapacağınız sunumlar, tartışmalar ve kuracağınız bilimsel bağlar; gelecekte daha güvenli enerji çözümlerinden evrenin derinliklerini anlamaya, yapay zekânın bilimsel araştırmalara entegrasyonundan uluslararası iş birliklerine kadar pek çok alanda iz bırakacaktır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bizler, bilimsel üretkenliği desteklemeyi, evrensel bilime katkıda bulunmayı ve genç araştırmacılara alan açmayı temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu konferansa ev sahipliği yapmakta, bu vizyonumuzun bir parçasıdır" dedi.