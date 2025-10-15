Nazilli Ticaret Odası Anuga Gıda Fuarı’nda Türkiye’den iştirak eden tek Oda olmanın gururunu yaşıyor.

Nazilli Ticaret Odası 2013 yılından beri katıldığı Anuga Fuarı’nda geçmiş yıllarda olduğu gibi stant açan tek Oda olarak dikkat çekti. 4-8 Ekim tarihleri arasında yapılan fuarda bölgesel ürünler ile coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin tanıtımı yapıldı. NTO adına düzenlenen stantta Ticaret Odası üyeleri tarafından üretilen ve işlenen gıda ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen alıcıların beğenisine sunuldu. NTO organizasyonu ile fuara iştirak eden ve Odanın standında ürünlerinin tanıtımını yapan işletme sahipleri alıcılar ile yüz yüze görüşme imkanı buldu.

NTO Başkanı Nuri Arslan yaptığı açıklamada; "Dünya’nın sayılı ve aynı zamanda uluslararası gıda firmalarının bir araya geldiği en önemli fuar niteliği taşıyan bu organizasyona 2013 yılından beri düzenli olarak katılıyor ve stant açıyoruz. Bölgemiz gıda üretimi ve zirai faaliyetlerin ön plana çıktığı, bölge ekonomisinin ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayandığı bir özellik gösteriyor. Nazilli Ticaret Odası olarak kalkınmanın ancak üretim ve ihracat ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Oda faaliyetlerimizin önemli bir kısmını ihracatı arttırmak, ihracat potansiyeli olan firmalarımıza yol gösterici olmak, yurt dışı pazarlara ilk adımlarını atmalarını sağlamak oluşturmaktadır. Bu güne kadar bizimle birlikte fuara katılan, standımızda ürünlerini sergileyen birçok üyemizin kurdukları bağlantılar neticesinde ihracat yapmaya başladığına şahit olmak bizler için gurur vericidir. İki yılda bir Almanya’da yapılan Anuga Fuarına 2013 yılından beri iştirak ediyoruz. Baktığınızda stant açan tek Oda’nın Nazilli Ticaret Odası olduğunu görüyorsunuz. Özellikle ihracat yapan veya yapmayı düşünen üyelerimiz için bu büyük bir fırsattır. Sadece gıda firmaları değil sektör değiştirmeyi düşünen veya uluslararası ticaret ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen firmalarımızda bizimle birlikte hareket ediyor. Bu güne kadar katıldığımız en verimli fuarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Firmalarımız ihracat bağlantılarının iyi olduğu yönünde görüşleri oldu. Biz de zaten bunun böyle olmasını temenni ediyoruz. Zaten bizim arkadaşlarımızın buraya gelip ihracata destek olmak, aynı zamanda ülkemizin cari açığını kapatabilmek için mücadele ettikleri hepimizin malumu. Bizler de üyelerimize destek olmak için burada stant açtık. Üyelerimiz içinde ilk defa ihracat yapacak firmalarımız var. Onların da en az bir bağlantı yaparak ihracata başlayacaklarına inanıyoruz. Meslek örgütü olarak ihracat anlamında üyelerimizi yurtdışı pazarlarla tanıştırmak, vizyonlarını geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Sorumluluk sahamızda gıda sektörünün farklı kollarında faaliyet gösteren üyelerimize yaptığımız ziyaretlerde; Anuga Fuarının firmalara yapacağı katkılara inandığımız için yaptığımız bir organizasyondu. Bu organizasyonunda başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah tüm katılım gösteren, bizle beraber gelen tüm üyelerimizin ticaretlerine bir nebze dokunduysak ticaret odası olarak yaptığımız en büyük iş olduğunu düşünüyorum. Standı açma konusunda ve yapılan çalışmalar destek olan herkese, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Biz görev yaptığımız sürece; üyelerimizin gelir seviyesini arttırmak, bölgemizin zenginleşmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.