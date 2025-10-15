Gaziantep’te, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve 55 suç kaydı ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 24 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 55 ayrı suç kaydı ile aranan H.K. isimli kadın şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.