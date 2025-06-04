Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Şerife Özlem Genç, normal doğum hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezaryen doğum oranlarının giderek arttığını ifade eden Genç, "Bu durum sağlık sistemi için bir yük oluşturmasından öte anne ve bebek sağlığı için risk teşkil ettiğinden Sağlık Bakanlığımız tarafından ‘doğal olan normal doğum’ politikası yürütülmektedir. Anne adaylarını normal doğum konusunda bilinçlendirmek, doğum kaygısını azaltmak için gebe okulunda ve birimimizde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tıbbi olarak gerekli görüldüğü durumlarda sezaryen de bir doğum şeklidir, ancak annelerin fikir olarak vajinal doğumu öncelikli olarak tercih etmelerini desteklemek amaçlı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Vajinal doğumda anne - bebek bağı daha güçlü olur ve salgılanan hormonlar sayesinde emzirme daha erken ve aktif başlar, fiziksel iyileşme süreci sezaryen ile doğuma göre vajinal doğumda daha hızlı olur. Sonuç olarak sağlıklı toplum ve sağlıklı bebekler için doğal olan normal doğumdur" ifadelerine yer verdi.