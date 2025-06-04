Küçükçekmece’de bir ikametin balkonuna atılan torpil büyük paniğe neden oldu. Torpilin isabet ettiği balkonda patlaması ve sonrasında oluşan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 çocuk, bir evin balkonuna torpil attı. Torpilin balkonda patlamasıyla birlikte çevredekiler kısa süreli şok yaşadı. Patlamanın şiddetiyle balkonda küçük çaplı hasar hasar oluşurken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, çocukların torpili atmasının ardından hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Patlamanın ardından balkonda oluşan duman ve patlama görüntüler de yer aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken ve apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.