Anadolu Üniversitesi ailesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda gelenek haline gelen bayramlaşma töreni için bir araya geldi.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere, üniversite yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı. Bayramlaşmaya Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minik öğrencileri de katılım gösterdi.

“Kurban Bayramı’nın milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Kurban Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi;

“Manevi iklimiyle dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhumuzu güçlendiren bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirerek sevinçler kadar hüzünleri de paylaşmamız gerektiğini bizlere hatırlatan Kurban Bayramı’nın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Üniversitesi ailesi ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”