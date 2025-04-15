Bayburt’un yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ederken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Karayolları ekiplerince, Bayburt’un yüksek kesimli bölgelerinde gece gündüz demeden karla mücadele titizlikle yerine getiriliyor. Kar yağışı karşısında teyakkuzda olan Karayolları, İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının kardan kapanmaması için seferber oluyor. Karla mücadele araçlarıyla sürücülerin geçiş güzergahlarında da çalışma yürüten Karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk, aksama yaşanmaması adına yollarda biriken karları temizledi.