Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu’ndaki İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Toplantısı yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 16 Eylül 2024 tarihi itibariyle Niğde’de yürütülen toplam 193 projenin bulunduğu belirtildi. İl Özel İdaresi, genel bütçeye dâhil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 193 projeden 57’sinin tarım, 53’ünün ulaştırma, 44’ünün kamu hizmetleri, 21’inin eğitim, 9’unun sağlık, 5’inin enerji ve 4’ünün ise kültür ve turizm sektörlerine ait olduğu açıklandı. Niğde’de yürütülen 193 projenin toplam değerinin 21 milyar 579 milyon 96 bin TL olduğu, bu projeler için toplam 3 milyar 300 milyon 600 bin TL ödenek ayrıldığı ve bu ödeneğin 1 milyar 610 milyon 482 bin TL’sinin harcandığı ifade edildi.

Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 48,79 olarak açıklandı. (ST)